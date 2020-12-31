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Öğrenci yurdunun eşya deposunu açan 3 kafadar umduklarını bulamadı

31 Aralık 2020 Perşembe 21:46
Öğrenci yurdunun eşya deposunu açan 3 kafadar umduklarını bulamadı
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1 ADET GİTAR VE BİR ADET TELEFON ŞARJ ALETİ ÇALAN ZANLILAR KAMERAYA YAKALANDI

23.12.20 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunun deposunu açıp içeri giren Ömer Faruk Elibol, Metin Kocadal ve Hakan Arabacı kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra 29.12.20 tarihinde tespit edilerek tutuklandılar.

Zanlılar 30.12.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede hakkında 1 gün tutukluluk emri alındıktan sonra bugün 31.12.20 tarihinde bina açma, sirkat ve mülke tecavüz suçlamasından Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında 5 er gün ek tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar ilk tanık olarak polis memuru Kıvanç Özoğlu’nu tanık kürsüsüne çağırdı. PM Özoğlu yemin altında verdiği şahadette, zanlıların 23.12.20 tarikinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunun bodrum katındaki depo olarak kullanılan odaya asansör boşluğundan girmek suretiyle mülke tecavüz suçunu işledikten sonra oda içerisinden markası meçhul bir adet gitar ve Samsung marka bir adet telefon şarj aletini sirkat ettikten sonra ayrıldıklarını söyledi.

Alınan şikâyet üzerine 29.12.20 tarihinde olay yerindeki kamera görüntülerinden yapılan incelemede, zanlıların olay yerine JJ 167 plakalı beyaz renk Van araçla gittiği, zanlı 1’in yanında kar maskeli bir şahıs ile birlikte depoya girdiğinin tespit edildiğini belirten PM Özoğlu, aynı tarihte motorlu araçlar dairesinden yapılan araştırmada bahse konu aracın zanlı 3’ ün babasına ait olduğunun saptandığını söyledi.

Aynı gün zanlı 1’in derdest emri gereği tespit edilerek tutuklandığını söyleyen yanık polis, zanlı 1’ in vermiş olduğu gönüllü ifadesinde bahse konu depoya zanlı 2 ve zanlı 3 ile birlikte gittiğini, depo içerisine ise zanlı 3 ile birlikte girdiğine dair itirafta bulunduğuna belirtti. Aynı gün temin edilen derdest emri gereği zanlı 2 ve 3’ ün de tespit edilerek tutuklandığına dikkat çeken tanık polis, 30.12.20 tarihinde her 3 zanlıya üçer gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

30.12.20 tarihinde zanlı 1’in evinde yapılan aramada sirkat edilen şarj aletinin bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, zanlı 2 ve zanlı 3’ün ikametgahında herhangi kanunsuz bir şey bulunmadığını belirtti. Zanlı 1 dışında diğer zanlıların ifade vermediğini, polise de yardımcı olmadığına dikkat çeken tanık polis, zanlı 3’ ün babası adına kayıtlı Van aracın da emare alındığını, cep telefonlarının da incelenmeye gönderildiğini söyledi.

Meselenin yeni olması nedeniyle gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz yapılamadığına, aranmakta olan emare olduğuna ve kamera görüntülerinin de incelenmesine devam edilmekte olduğuna değinen tanık polis, tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 8 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar talep edilen süreyi 5 gün olarak sınırlamasından sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 5’er gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Metin KocadalÖmer Faruk ElibolHakan Arabacı
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