Öğrenci yurdunun eşya deposunu açan 2 zanlı tutuksuz yargılanacak

23.12.20 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunun deposunu açıp içeri giren Ömer Faruk Elibol ve Hakan Arabacı kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra 29.12.20 tarihinde tespit edilerek tutuklanmışlar ve 30.12.20 tarihinde 1 gün, 31.12.20 tarihinde ise 5 gün olmak üzere haklarında toplam altışar gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 5.1.21 tarihinde bina açma, sirkat ve mülke tecavüz suçlamasından Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak davalarında hazır olmak maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, ilk tanık olarak polis memuru Kıvanç Özoğlu’nu tanık kürsüsüne çağırdı. PM Özoğlu yemin altında verdiği şahadette, zanlıların 23.12.20 tarikinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunun bodrum katındaki depo olarak kullanılan odaya asansör boşluğundan girmek suretiyle mülke tecavüz suçunu işlediklerini, sonrasında oda içerisinden markası meçhul bir adet gitar ve Samsung marka bir adet taşınabilir telefon şarj aletini sirkat edip aynı yerden çıkış yaptıklarını söyledi.

Alınan şikâyet üzerine 29.12.20 tarihinde olay yerindeki kamera görüntülerinden yapılan incelemede, zanlıların olay yerine JJ 167 plakalı beyaz renk Van araçla gittiği, zanlı 1’in yanında kar maskeli bir şahıs ile birlikte depoya girdiğinin tespit edildiğini belirten PM Özoğlu, aynı tarihte zanlı 1’in derdest emri gereği tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlı 1’in vermiş olduğu gönüllü ifadesinde bahse konu depoya zanlı 2 ve arkadaşı M.K ile birlikte gidildiğini ancak M.K’nın arabadan inmediğini ve depoya girmediği yönünde beyanı üzerine M.K’nın da tutuklandığını belirten PM Özoğlu, M.K aleyhine suçu örten suçlamasıyla dosya tanzim edildiğini söyledi.

Aynı gün zanlı 2’nin de derdest emri gereği tutuklandığına değinen tanık polis, zanlı 1’in evinde yapılan aramada sirkat edilen taşınabilir şarj aletinin bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, zanlı 2’nin ikametgahında herhangi kanunsuz bir şey bulunmadığını belirtti.

Her iki zanlıya bugün itibarıyla yazılı dava tebliğ edildiğini belirten tanık polis, zanlı 1’in suçunu kabul ettiğini, zanlı 2’nin ise kabul etmediği yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Sirkat edilen markası meçhul gitarın bulunamadığına dikkat çeken tanık polis tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme olanağı olmayan KKTC vatandaşı zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem güzeler, zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek 4000’er TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber birer kişinin 75 biner TL şahsi kefalet senedi imzalamaları şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)