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24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
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Öğrenci yurdunun eşya deposundan eşya sirkat etmişti

24 Haziran 2021 Perşembe 22:45
Öğrenci yurdunun eşya deposundan eşya sirkat etmişti
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Öğrenci yurdunun eşya deposundan eşya sirkat eden sanığa 6 ay hapis cezası

( MHA – 24-06-2021 ) 23.12.20 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunun deposuna asansör boşluğunu kullanarak girip 1 adet markası meçhul gitar ile 1 adet Samsung marka telefon şarj cihazı sirkat eden Hakan Arabacı’ya ağır ceza mahbesinden 6 ay hapis cezası.

Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesi Gazimağusa’daki oturumlarına bugün de devam etti. Huzurunda bulunan bina açma, sirkat ve mülke tecavüz suçundan aleyhine dosya tanzim edilen sanık Hakan Arabacı’ya işlemiş olduğu suçlardan suçlu bulup 6 ay hapis cezası verdi.

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Ağır ceza mahkemesinin kararı üye yargıç Hazan Aksun tarafından okundu. Sanığın aleyhine getirilen tüm davaları kabul ettiğini söyleyen Aksun, iddia makamının sunduğu şahadet sonrası savunma avukatının sanıkla ilgili belirttiği hafifletici nedenlere değindi.

Savunma avukatı sanığın işlemiş olduğu suçtan dolayı çok pişman olduğunu, suçunu kabul etmekle polise yardımcı olduğunu, mahkeme suçunu kabul ederek adaletin erken tecelli etmesine katkı koyduğunu, maddi sıkıntılar yaşaması nedeniyle bu suçu işlediğine ve mahkemenin sanığa mülayim davranmasını talep ettiğini belirten Aksun, bina açma suçunun 7 yıla kadar, sirkat suçunun 2 yıla kadar ve mülke tecavüz suçunun 2 yıla kadar hapislik cezası gerektirdiğine işaret etti.

Sanık aleyhine getirilen ve uzun bir hapislik cezası öngören birinci davanın ne denli vahim bir suç olduğu gözler önüne serilmektedir ve anayasa ilkesine göre herkes barış ve özgürlük içerisinde yaşamak hakkına sahiptir diye Aksun, bu gibi suçların toplum içerisinde yaygınlaşma göstermek yanında ciddi endişe ve huzursuzluk yarattığına dikkat çekti.

Kamu menfaatinin korunması en önde gelen önceliğimizdir diyen Aksun bu gibi suçları işleyenlere karşı caydırıcı ve etkin ceza vermemiz kaçınılmazdır diyen Aksun sanığa hapislik cezası takdir edilirken lehte ve aleyhte tüm unsurları incelemek gerekmektedir dedi.

Sanığın işlemiş olduğu suçların ciddiyeti, müştekinin şikayetinin halen devam etmekte olduğunu sanık aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirilirken, sanığın suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını, işlemiş olduğu suçlardan dolayı pişman olup özür dilemesini, nadim olduğunu, bu suçtan dolayı maddi bir kazanç elde etmediğini ve sabıkasız olduğunu sanık lehine hafifletici unsur olarak değerlendirildiğine dikkat çeken Aksun, aleyhinde ve lehinde tüm unsurlar değerlendirildikten sonra sanığı mahkum olduğu birinci davadan 6 ay, ikinci davadan 4 ay ve üçüncü davadan 1 ay hapis cezası verildiğini, cezaların birlikte çekileceğini belirtti. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Arabacı
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