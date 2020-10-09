Öğrenci yurdundaki odalardan hırsızlık yapan şahıs kameraya yakalandı

01.10.20 tarihinde saat 00.05 raddelerinde, Gazimağusa’da bir üniversitenin kampüsü içerisindeki öğrenci yurdunda 709 nolu odanın kilitsiz kapısını açıp içeri giren ve birçok eşyayı orada bulduğu bir valiz içerisine koyup sirkat eden Chukwubunna Johmbosco Linus, 8.10.20 tarihinde alınan şikâyet doğrultusunda tutuklandı.

Zanlı bugün 09.10.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Şükrü Hafız, olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. PM Hafız şahadetinde, zanlının 01.10.20 tarihinde saat 00.05 raddelerinde kalmakta olduğu bir üniversitenin yurt odası yakınlarındaki bir diğer yurt odasının kapalı ancak kilitsiz kapısını açıp içeriye girdiğini, müştekiye ait birçok miktarda parfüm, yiyecek, içecek ve kol saati sirkat ettikten sonra oda içerisinde bulunan bir bavul içerisine koyup oradan ayrıldığını söyledi.

Olayın 8.10.20 tarihinde polise intikal ettiğini ve incelenen kamera görüntülerinden zanlının tespit edilerek ayni gün tutuklandığını belirten tanık polis, zanlının yapılan sorgulamasında müştekinin kullanımındaki odaya yanlışlıkla girdiğine dair beyanda bulunduğunu söyledi.

Ayni gün arama müzekkeresi tahtında zanlının kaldığı yurt odasında yapılan aramada sirkat edilen eşyaların bulunarak emare alındığını belirten PM Hafız, müştekiye ait olmayan birtakım eşyaların da bulunduğunu ve tahkikat amaçlı bunların da alındığını söyledi.

Korona virüs nedeniyle üniversitenin bir bölümünün pandemi oteli olarak kullanılmak üzere çalışma yapıldığını, eşyalarını almaları konusunda bu odalarda kalan öğrencilerin üniversite yetkilileri tarafından bilgilendirildiğine değinen PM Hafız, birçok öğrencinin henüz dönüş yapmaması nedeniyle bu eşyalar arasında eksik olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olamadıklarını söyledi.

Zanlının evinde bulunan ve müştekiye ait olmayan eşyaların sahiplerini belirlemek maksadıyla soruşturmanın devam etmekte olduğuna dikkat çeken tanık polis, tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)