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Öğrenci vizesiyle geldi tasarrufunda sahte olduğuna inanılan 8800 dolar bulundu

31 Ağustos 2021 Salı 17:37
Öğrenci vizesiyle geldi tasarrufunda sahte olduğuna inanılan 8800 dolar bulundu

KKTC’ye öğrenim görmek amacıyla geldikten sonra 15 günlük karantina süresine alınan Oluwasan Samod Olamile Ican’ın (E-22) kaldığı bir öğrenci yurdundaki odasında 30.08.21 tarihinde yapılan aramada tasarrufunda yüzlük banknotlar halinde sahte olduğuna inanılan 8800 Amerikan doları tespit edilerek emare alındıktan sonra adı edilen tutuklandı ve kalmakta olduğu oda dışında polis gözetimine alındı.

Bugün 31.08.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yapılması beklenen tutukluluk duruşması halen devam etmekte olan ve tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan Covid-19 pandemi salgını nedeniyle kamu menfaati ile halk sağlığı bakımından önem arz etmekte olması nedeniyle zanlının 15 gün süreyle karantina altında olduğuna dikkat çeken savcı yardımcısı Hüseyin Eser’in talebi, savunma avukatı Derya Karaca’ nın itirazda bulunmaması ve yargıcın izin vermesiyle zanlının gıyabında yapıldı ve zanlının 3 gün süreyle polis gözetiminde tutulması yönünde emir verildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, mesele ile olguları aktarmak üzere polis memuru İbrahim Çangaroğlu’nu tanık kürsüsüne çağırdı.

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Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının 24.08.21 tarihinde öğrenci vizesi altında KKTC’ye giriş yaptığını ve covid 19 pandemi salgını nedeniyle bir öğrenci yurdunda karantina altına alındığını söyledi.

Sürdürülen ileri soruşturmada alınan bir bilgide zanlının Girne’ de ikamet etmekte olduğu bir arkadaşına kendisine daire kiralaması maksadıyla sahte olduğuna inanılan 2000 Amerikan doları göndermek suretiyle tedavüle sürdüğünün öğrenildiğini belirten tanık polis, 30.08.21 tarihinde zanlının karantina sürecini geçirdiği Gazimağusa’ da bir öğrenci yurdundaki 380 numaralı odasında huzurunda arama emri ışığında arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada zanlının tasarrufunda 100’ lük banknotlar halinde dizilmiş sahte olduğuna inanılan toplam 8800 Amerikan doları bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını belirtti.

Tutuklanan zanlının karantina sürecinde olması nedeniyle kaldığı yurt odasının kapı önünde polis gözetimine alındığına değinen tanık polis, emare alınan dolarların sahte olup olmadığı konusunda kesin bir rapor temin edilebilmesi maksadıyla incelenmeye gönderildiğini, zanlıdan henüz gönüllü bir ifade temin edilemediğini ve bir kısım doların piyasaya sürüldüğü yönünde gelen bilgilerle ilgili araştırma yapılacak olması nedeniyle zanlı aleyhinde gıyabında 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, karantinada gözetim altında tutulan zanlının bulunduğu yerde 3 gün süreyle polis gözetimi altında tutulması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Oluwasan Samod Olamile IcanSahtePara
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