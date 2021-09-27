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Öğrenci olduğu için teminata bağlandı

Lefkoşa’da meydana gelen sahte para meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Vera Oladunni Falodun mahkeme huzuruna çıkarıldı. Habeeb Ayodeji Odubunmı’nin olayla bağı olmadığı belirlenerek serbest bırakıldı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 12:46
Öğrenci olduğu için teminata bağlandı

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, olguları aktardı. Polis, Vera Oladunni Falodun’un Sahte Banknot Tasarrufu Ve Sahte Banknotu Tedavüle Sürme meselelerinden huzurda bulunduğunu belirtti.

Polis, 21.09.2021 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Lefkoşa'da Küçük Kaymaklı Şehit Mustafa Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren İş Bankası Merkez Şube'sine okul harcını yatırmak için giden Zanlı-1 Habeeb Ayodeji Odubunmı’nin tasarrufunda bulundurduğu l adet sahte 50 Amerikan Dolarını bankaya verip tedavüle sürdüğü esnada tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada konu parayı Zanlı Vera Oladunni Falodun’un aldığının öğrenildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının üniversite öğrencisi olduğunu söylerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 10 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Vera Oladunni FalodunSahte Para
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