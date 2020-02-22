Öğrenci kavgasında bir öğrencinin kafasında çatlak oluştu

21.2.20 tarihinde Erenköy lisesinde 3 öğrencinin karıştığı tartışmada başından yumruk darbesi alan Dipkarpaz sakini S.S (E-15) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde kafatası çatlağı teşhisiyle ameliyat edildiği ve yoğun bakım servisinde müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak Sipahi köyünde sakin O.Ş (E- 13) ve O.Ş ( E-15) aynı gün İskele polisi tarafından tutuklandı.

Zanlı öğrenciler bugün 22.2.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Kıdemli yargıç Hasan Dağlı, İddia makamı adına Serhan Bundak ve zanlılar adına avukat Melih İlktuğ’ un hazır bulunduğu duruşma kapalı oturumda gerçekleştirildi. Kapalı oturumda görüşülen tutukluluk duruşmasında Sosyal Hizmetler dairesinden bir görevli de hazır bulundu.

Duruşma sonunda zanlı öğrencilerin tahkikat amaçlı olarak 3 gün polis gözetiminde tutuklu kalmaları yönünde emir verildiği öğrenildi.

Olayla ilgili elde edilen bilgilere göre, 21.2.20 tarihinde sabah saatlerinde okul avlusunda önceden aralarında husumet olduğu belirtilen zanlılar ve müşteki arasında tartışma yaşandığı, bu tartışma esnasında zanlı 1 ve zanlı 2 nin bir taraf olup başına yumruk atmaları sonucu yaralanan müştekinin Lefkoşa’ ya sevk edildiği, kafatasında çatlama belirlenmesi nedeniyle ameliyat edildiği ve halen yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. (MHA)