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Öğrenci değil trafik canavarı

Öğrenci değil trafik canavarı

03 Mart 2019 Pazar 12:51
Öğrenci değil trafik canavarı

Öğrenci değil trafik canavarı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’ye iki gün önce öğrenci diye gelen ve 133 promil alkolle ehliyetsiz direksiyon başına geçen 21 yaşındaki Azat Hezer, iki araca çarpıp,15 bin TL zarar verdi.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran polis memuru Nuri Hundal, 2 Mart’ta saat 22.40’da Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi’nin üzerinde yönetimindeki ER 781 plakalı salon araç ile %133 miligram alkollü tesiri altında doğu istikametine doğru seyreden zanlı Azat Hezer’in seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Quota Bar’ın önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu, yolun sağına geçip Mete Köroğlu’nun yönetimindeki MK 101 plakalı salon aracın sağ ön kısmına aracının sağ ön kısmi ile çarptığını mahkemeye aktardı. Hundal, zanlının Köroğlu’nun aracına çarptıktan sonra yol içerisinde ilerleyip, ER 781 plakalı araç yolun sol kısmında önü batı istikametine bakar şekilde yol kenarında park halinde bulunan Lefkoşa’da sakin Ülkü Biranlı’nın sorumluluğundaki GZ 026 plakalı aracın sol ön kısmına aracının ön kısmi ile çarpıp durduğunu söyledi. Hundal, kaza sonucu yaralanma olmadığını belirtip, araçlarda 15 bin TL tahmini hasar oluştuğunu mahkemeye aktardı. Zanlı Azat Ezer’in sürüş ehliyetsiz ve alkollü araç kullandığını söyleyen Hundal, ayrıca ifadesinde X6 model araca çarpmadığını iddia ettiğini kaydetti. Tahkikatın devam ettiğini belirten Hundal, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Azat Hezer, KKTC’ye 28 Şubat’ta giriş yaptığını ve ehliyetinin geçerli olduğunu sandığını söyledi. Hangover isimli barın önünde tanımadığı bir kişinin kendisine tokat attığını ileri süren Hezer, “Panikleyip kaçtım. Kaza alkolden dolayı olmadı. Kameralarda mevcut. Sınavlarım var. Polise kimliğimi, pasaportumu verip okuluma döneyim. Tutuklu kalamam. Okuluma dönüp, derslerimi ve sınavlarımı takip etmek istiyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı, konu suçların ülkemizde giderek arttığına ve bu olayların çok ciddi sonuçları olabileceğine dikkat çekip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Azat HezerAlkolKaza
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