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Oğlu da babası gibi aynı durumdan tutuklandı

Ülkemize tasarufundaki ciddi miktardaki paralar ile giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Selim Tayşi’nin aynı ismi taşıyan oğlu Selim Tayşi havalimanından giriş yaptığı sırada tutuklandı ve mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:33
Oğlu da babası gibi aynı durumdan tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarufundaki ciddi miktardaki paralar ile giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Selim Tayşi’nin aynı ismi taşıyan oğlu Selim Tayşi havalimanından giriş yaptığı sırada tutuklandı ve mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu olguları aktardı. Polis, zanlının Para Kambiyo Yasasına Aykırı hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 09.01.2022-14.07.2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da Ercan Hava Limanından KKTC'ye yolcu olarak giriş yapan Selim Tayşi’nin (E- 28) "Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ve 4/2008 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı hareket suçlarından halen tutuklu bulunan" babası Selim Tayşi’nin (E- 60) istemi üzerine ve talimatı doğrultusunda 10.000 Euro üzerinde olan parayı Gümrük Yetkililerine bildirmesi gerekirken her seferinde beraberinde bulundurduğu 150.000 Euro'yu 10 kez Ercan Havalimanında Gümrük Yetkililerine beyan etmeyerek KKTC'ne toplamda 1.500.000 Euro getirmek suretiyle Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ettiğini belirtti. Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve zanlının mahkeme emri gereği tutuklanmış olup tahkikatın devam ettiğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiği belirterek, aranan kişiler olduğunu, alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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