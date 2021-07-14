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14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
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Ö.B'nin davası ertelendi

Lefkoşa’da meydana gelen Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat suçundan itham edilen Öykü Balıkçıoğlu’nun davası karara kaldı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat suçundan itham edilen Ö.B tüm suçlamaları kabul etti.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:14
Ö.B'nin davası ertelendi

Kamalı Haber

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurundaki davada savcı İbrahim Ruso olguları aktardı.

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Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi davayı kararı okunmak üzere erteledi.

01.07.2020 tarihinde, Maliye Teftiş Kurulu tarafından Gelir ve Vergi Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde 13.06.2019-13.06.2020 tarihlerini kapsayan denetim sırasında Tahsilat Memuru Ö.B'nin 2 bin 388 ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirip, 903 bin 392 TL açık belirlemişti.

Polis, zanlının banka hesaplarının beklendiğini, çalınan paranın bulunamadığını, zanlının polise yardımcı olmadığını ayrıca mal varlığına tedbir konduğunu kaydetmişti. Polis, zanlının evinde yapılan arama esnasında tahsilat bölümüne ait farklı kişilere ait makbuzlar bulmuştu.

Polis, zanlı Ö.B'nin Kasım 2019 tarihinden bugüne aylık 25 ile 30 bin TL harcaması olduğunu belirlemişti.

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Son Güncelleme: 14.07.2021 14:18
Anahtar Kelimeler:
Öykü Balıkçıoğlu
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