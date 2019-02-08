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Nurçin 9 ay, Demir 7 ay hapis cezasına mahkum edildi…

Nurçin 9 ay, Demir 7 ay hapis cezasına mahkum edildi…

08 Şubat 2019 Cuma 17:08
Nurçin 9 ay, Demir 7 ay hapis cezasına mahkum edildi…

Nurçin 9 ay, Demir 7 ay hapis cezasına mahkum edildi…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yeşilköy’de “Bayram Market” isimli iş yerine girerek sigara, içki ve kuru yemiş sirkat eden sanık Mehmet Nurçin ile Faruk Demir hakkındaki karar bugün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı…

Yeşilköy’de 2017 yılı Ekim ayı içerisinde “Bayram Market” isimli iş yerine girerek 9 karton sigara, 9 şişe içki ve 2 paket kuruyemiş sirkat eden sanık Mehmet Nurçin ile Faruk Demir hakkındaki karar bugün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Dükkan açma”, “Sirkat”, “Mülke tecavüz” ve “Kasti hasar” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Nurçin 9 ay, sanık Demir ise 7 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkMehmet NurçinFaruk DemirBayram Market
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