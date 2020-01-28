banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119802
ALTIN
299.677
DOLAR
5.9395
STERLİN
7.7318
EURO
6.5365
Akıncı nerede geç kaldı
BAŞYAZI
Tıbbi Kayıtlarınızı Talep Edin!
Tıbbi Kayıtlarınızı Talep Edin!
Şov devam etmeli...
Şov devam etmeli
Müzakereci Değil Cumhurbaşkanı
Derviş Gezer yazdı...
Flaş Haber
7 yılda 257 bin TL vurgun
Kapat

Nkam 3 gün daha tutuklu kalacak

Girne’de faaliyet gösteren bir üniversiteye sahte evrak verip kayıt işlemleri yaptırmaya çalıştığı tespit edilerek tutuklanan Divine Favour Mokom Nkam bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Nkam 3 gün daha tutuklu kalacak

Girne’de faaliyet gösteren bir üniversiteye sahte evrak verip kayıt işlemleri yaptırmaya çalıştığı tespit edilerek tutuklanan Divine Favour Mokom Nkam bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

28 Ocak 2020 Salı 20:38
Nkam 3 gün daha tutuklu kalacak

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren bir üniversiteye sahte evrak verip kayıt işlemleri yaptırmaya çalıştığı tespit edilerek tutuklanan Divine Favour Mokom Nkam bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, zanlı Divine Favour Mokom Nkam’ın 2019 yılı Şubat ayı içerisinde, müşteki Dearly Mankah Cho’dan, Girne Amerikan Üniversitesine kayıt yapacağı gerekçesiyle 330 Euro nakit parayı aldığını ancak Dearly Mankah Cho adına düzenlenmiş banka dekontunu sahteledikten sonra ilgili üniversiteye vermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt yaptırdığının anlaşılması üzerine tutuklandığını söyledi.

Zanlının üç gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, söz konusu dekontun nerde nasıl yapıldığının araştırmasının sürdüğünü belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
Divine Favour Mokom NkamSahteBankaDekontSahte Evrak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkeden ihraç edilecekler
Ülkeden ihraç edilecekler
Polis teminat istedi, yargıç cezaevine gönderdi!
Polis teminat istedi, yargıç cezaevine gönderdi!
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlısı bilmeden polisin 550 gr uyuşturucu bulmasına neden oldu
Uyuşturucu zanlısı bilmeden polisin 550 gr uyuşturucu bulmasına neden oldu
10 kiloluk dolu tüp çalan kişinin tutukluluğu 3 gün daha uzatıldı
10 kiloluk dolu tüp çalan kişinin tutukluluğu 3 gün daha uzatıldı
Uyuşturucu zanlısı 3 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlısı 3 gün daha tutuklu
Suçlamaları kabul etmedi
Suçlamaları kabul etmedi
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Kamera görüntüleri incelenecek
Kamera görüntüleri incelenecek
Ani ölüm
Ani ölüm

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim