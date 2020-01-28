Nkam 3 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren bir üniversiteye sahte evrak verip kayıt işlemleri yaptırmaya çalıştığı tespit edilerek tutuklanan Divine Favour Mokom Nkam bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, zanlı Divine Favour Mokom Nkam’ın 2019 yılı Şubat ayı içerisinde, müşteki Dearly Mankah Cho’dan, Girne Amerikan Üniversitesine kayıt yapacağı gerekçesiyle 330 Euro nakit parayı aldığını ancak Dearly Mankah Cho adına düzenlenmiş banka dekontunu sahteledikten sonra ilgili üniversiteye vermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt yaptırdığının anlaşılması üzerine tutuklandığını söyledi.

Zanlının üç gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, söz konusu dekontun nerde nasıl yapıldığının araştırmasının sürdüğünü belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.