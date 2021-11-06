banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Stewart’ın ay sonu adaya gelmesi bekleniyor
Stewart ay sonu geliyor
Hellim konusunda açıklama
Hellim konusunda açıklama
“Tavla teslim!”
“Tavla teslim!”
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Üst Kurul'dan yeni kararlar
banner376
Flaş Haber
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Kapat

Niyazi Alihan Çağansoy'a 3 gün tutukluluk

Gönyeli’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Kokain ve Hint Keneviri Tasarrufu” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Niyazi Alihan Çağansoy mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Kasım 2021 Cumartesi 13:18
Niyazi Alihan Çağansoy'a 3 gün tutukluluk

Kamalı Haber

Mahkeme mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı.

banner341
Toz 5 Kasım 2021 tarihinde 19.55-20.55 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, Gönyeli adresinde sakin zanlı Niyazi Alihan Çağansoy’un ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada, adı edilenin tasarrufunda yaklaşık 2,5 gram ağırlığında Kokain ve yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Niyazi Alihan Çağansoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten haberler
Polisten haberler
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Kamerunluyken Fransız olmak istedi!
Kamerunluyken Fransız olmak istedi!
'Yardım eden biri olup olmadığı araştırılacak'
'Yardım eden biri olup olmadığı araştırılacak'
‘Seri sapık’ ve hırsızlıkla suçladığı arkadaşı, 7 gün daha tutuklu kalacak
‘Seri sapık’ ve hırsızlıkla suçladığı arkadaşı, 7 gün daha tutuklu kalacak
Vahşice öldürüldü!
Vahşice öldürüldü!
Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!
Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!
7 gün tutuklu kalacak
7 gün tutuklu kalacak
Kaldıkları ikametgahta 11 gr uyuşturucu madde bulunan 3 şahıs tutuklandı
Kaldıkları ikametgahta 11 gr uyuşturucu madde bulunan 3 şahıs tutuklandı
Kanunsuz uyuşturucu ve patlayıcı madde tasarrufu suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı
Kanunsuz uyuşturucu ve patlayıcı madde tasarrufu suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim