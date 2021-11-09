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Niyazi Alihan Çağansoy 3 gün daha poliste tutuklu kalacak

Gönyeli’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Kokain ve Hint Keneviri Tasarrufu” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Niyazi Alihan Çağansoy yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Kasım 2021 Salı 11:09
Niyazi Alihan Çağansoy 3 gün daha poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkeme mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı.

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Sakallı 5 Kasım 2021 tarihinde 19.55-20.55 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, Gönyeli adresinde sakin zanlı Niyazi Alihan Çağansoy’un ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada, adı edilenin tasarrufunda yaklaşık 2,5 gram ağırlığında Kokain ve yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Niyazi Alihan Çağansoy
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