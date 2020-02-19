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Nijeryalı öğrenci uyuşturucuyu satamadan yakayı ele verdi

Nijeryalı öğrenci uyuşturucuyu satamadan yakayı ele verdi

19 Şubat 2020 Çarşamba 18:05
Nijeryalı öğrenci uyuşturucuyu satamadan yakayı ele verdi
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Alınan bir bilgi ışığında, 12.2.20 tarihinde Gazimağusa’da, Emmanuel Jnr Raphael Thesie ve K.M.O nun kirasında bulunan ikametgâhta mahkemeden temin edilen arama müzakeresi tahtında arama yapıldı. Yapılan aramada zanlı Emmanuel Jnr Raphael Thesi’ nin kalmakta olduğu yatak odasında çeşitli yerlere gizlenmiş Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 14.5 gr ağırlığında madde ve bir adet hassas terazi bulunarak emare alınmış zanlı ve oda arkadaşı dışında orda misafir olarak bulunan 3 arkadaşları tutuklanmıştı.

Sürdürülen tahkikatta bulunan uyuşturucu madde ve terazinin zanlı Emmanuel Jnr Raphael Thesie ya ait olduğunun belirlenmesi üzerine tutuklu bulunan diğer 4 kişi şartsız olarak serbest bırakılmıştı.

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Zanlı bugün 19.2.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Hasan Selvili yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Selvili şahadetinde 12.2.20 tarihinde zanlının ikametgahında arama yapıldığını, yatak odasında çeşitli yerlere gizlenmiş paketler içerisinde toplam 14.5 gr ağırlığında uyuşturucu madde olduğuna inanılan Hint keneviri türü madde ve bir adet hassas terazi bulunarak emare alındığını ve zanlının tutukladığını aktardı. Gönüllü ifade vermek suretiyle zanlının suçunu itiraf ettiğine değinen Selvili, bahse konu emareleri 15 gr olarak bir şahıstan satın aldığı konusunda zanlının beyanı olduğunu belirtti.

Zanlı ile birlikte ayni mekânda bulunan 4 arkadaşı aleyhinde herhangi bir suç tespit edilemediği nedeniyle şartsız olarak salıverildiğine değinen Selvili, KKTC de bir üniversitede öğrenim gören Nijerya uyruklu zanlının bundan sonraki tahkikata etki etme imkânı olmadığı cihetle teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 7000 TL nakdi teminat ödemesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuGazimagusaEmmanuel Jnr Raphael Thesie
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