banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122284
ALTIN
300.939
DOLAR
5.9849
STERLİN
7.7459
EURO
6.5712
Nasıl endişelenmeyelim!
Nasıl endişelenmeyelim!
En Samimisinden Özersay
En Samimisinden Özersay
Bakanlar Kurulunda 2 Cumhurbaşkan adayı
Bakanlar Kurulunda 2 Cumhurbaşkan adayı
İki Toplumlu ‘’Coronavirüs Siyaseti’’
İki Toplumlu ‘’Coronavirüs Siyaseti’’

Nijeryalı öğrenci hintkeneviri tasarrufundan tutuklandı

Nijeryalı öğrenci hintkeneviri tasarrufundan tutuklandı

06 Şubat 2020 Perşembe 17:56
Nijeryalı öğrenci hintkeneviri tasarrufundan tutuklandı

Nijeryalı öğrenci hintkeneviri tasarrufundan tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğüne bağlı ekipler almış olduğu bilgi ışığında 5.2.20 tarihinde Gazimağusa Lefkoşa anayolu Nergizli köy kavşağında yaptıkları kontrolde tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 25 gr madde bulunduran Nijerya uyruklu Eamonn Godfrey Akpama suçüstü hali tutuklanarak tasarrufunda bulunan maddelere emare olarak el konulmuştur.

banner317
Tutuklanan zanlı bugün 6.2.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle bugün 6.2.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri alındı.

İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hasan Derman olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Derman şahadetinde alınan bilgi ışığında 5.2.20 tarihinde Nergizli yol kavşağında durdurulan bir otobüste seyahat etmekte olan zanlının yapılan üst aramasında tasarrufundaki bir çanta içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 25 gr madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını aktardı.

Soruşturmanın devam etmekte olduğuna değinen Derman tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

İddia makamının talep edilen süreyi bir gün olarak sınırlamasından sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönüne emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuEamonn Godfrey Akpama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadına şiddet suçları gün geçtikçe artıyor
Kadına şiddet suçları gün geçtikçe artıyor
Akacan’ın Sanal Bet Davası 17 Şubat’a Ertelendi
Akacan’ın Sanal Bet Davası 17 Şubat’a Ertelendi
Darp Suçundan Yargılanan Halvacı'ya 8 Ay Hapis
Darp Suçundan Yargılanan Halvacı'ya 8 Ay Hapis
Uyuşturucudan iki kişi tutuklandı
Uyuşturucudan iki kişi tutuklandı
Ercan'da yasal işlem
Ercan'da yasal işlem
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da uyuşturucu
Münüse Söyler Takımcılar bulundu
Münüse Söyler Takımcılar bulundu
Uyuşturucu madde satışları ve alımları hız kesmiyor
Uyuşturucu madde satışları ve alımları hız kesmiyor
Öğrenim için KKTC’ye geldiler ikametgahı uyuşturucu imalathanesine çevirdiler
Öğrenim için KKTC’ye geldiler ikametgahı uyuşturucu imalathanesine çevirdiler
Mehmet Eminoğlu Davası’nın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesi bekleniyor
Mehmet Eminoğlu Davası’nın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesi bekleniyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim