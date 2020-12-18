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Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi

Lefkoşa’da meydana gelen zorla fuhuşa teşvik suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mariam Darasimi Abubakar'ın bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Aralık 2020 Cuma 17:02
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen zorla fuhuşa teşvik suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mariam Darasimi Abubakar'ın bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Tahkikat maksatlı ilk etap da tutuklanan zanlılar Anurika Jecinga Ngonadi ve Adurance Mercy Okuaza ise suçla bağlantıları görülmediğinden serbest bırakıldılar.

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan deneyimli polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil, zanlı Mariam Darasimi Abubakar'ın darp ve fuhuşa teşvik suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Karagil, I.G.A'nın 29 Kasım tarihinde Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldiğini belirterek, karantina sürecinin bitmesinin ardından 13 Aralık 2020 tarihinde zanlı Mariam Darasimi Abubakar'ın evinde kalmaya başladığını kaydetti. Zanlının aynı gün I.G.A'yı Girne'de erkek bir şahısla 150 Dolar karşılığında cinsel ilişkiye girmesi için teşvik ettiğini dile getiren Karagil, I.G.A ile erkek şahısın ücrette anlaşamaması sonucu zanlının I.G.A'yı darp ettiğini ifade etti. Karagil, zanlının temizlik yapmadığı gerekçesiyle müştekiye mutfakta bulunan bıçakla darp eyleminde bulunduğuna işaret ederek, bunun sonucunda I.G.A'nın orta ve yüzük parmağının yaralandığını açıkladı. Zanlının eve 2 erkek 1 kadın şahsı çağırarak müştekiyi anadan doğma soyduğunu ve cep telefonuyla görüntülediğini vurgulayan Karagil, olayın polisin bilgisine 15 Aralık 2020 tarihinde gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi. Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu düşünülen 2 zanlının 16 Aralık 2020 tarihinde tutuklanmasının ardından, fuhuşa teşvik eden Mariam Darasimi Abubakar'ın da araştırılmaya başlandığını belirten Karagil, Zanlının 17 Aralık 2020 tarihinde polise gelerek teslim olduğunu ifade etti. Karagil, zanlının fuhuşa teşvik suçlarını reddettiğini kaydederek, başka şahıslarında bulunduğunu dile getirdiğini açıkladı.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve zanlının telefonun da tespit edilemediğini belirten polis memuru Karagil, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı "Darp etmedim, kavga ettik. Ben de yaralandım. Kaldığımız ev bize çok pahalı geliyor, kira için para getirmesini istedim. Onu evden atmamam için bana yalvardı" şeklinde konuştu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer, tahkikatın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mariam Darasimi AbubakarFuhuş
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