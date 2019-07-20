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Nevzat Akçagil son 2 yıldır çok acılar çekiyoruz

Nevzat Akçagil son 2 yıldır çok acılar çekiyoruz

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:55
Nevzat Akçagil son 2 yıldır çok acılar çekiyoruz

NEVZAT AKÇAGİL SON 2 YILDIR ÇOK ACILAR ÇEKİYORUZ

Ergün YAHAT

Dün sabah Görneç köyünde elim bir trafik kazası sonrası traktörün altında kalan ve hayatını kaybeden köyün sevilen insanlarından, 4 çocuk babası Erdoğan İnce (69) bugün ikindi namazının ardından Görneç köyü mezarlığında defnedilecek.

Köy muhtarı Nevzat Akçagil Görneç köyü olarak son 2 yılda çok acılar çektik.Ülkemizde son yılların en çok ölümlü kazaların yaşandığı yıllardayız, Allahtan kaybettiklerimize rahmet yaslı ailelerine baş sağlığı ve sabırlar dileriz.

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