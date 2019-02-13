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Ne bulduysa çaldı

23 yaşındaki genç tutuklandı

Ne bulduysa çaldı

23 yaşındaki genç tutuklandı

13 Şubat 2019 Çarşamba 10:17
Ne bulduysa çaldı

18.12.2018-23.01.2019 tarihleri arasında, Pınarlı’da Sibel ERÇİKA’ya ait ikametgâhın penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden, bir adet kömürlü ütü, iki adet büyük bakır sini, dört adet bakır tencere, bir adet büyük bakır kevgir, bir adet gazyağı ocağı (islim) ve bir adet eski antika dikiş makinesi çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen B.S.(E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.    
 

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