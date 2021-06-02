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Nazım Bilaloğlu tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen Hintkenenviri ve Kokain Tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Nazım Bilaloğlu teminat talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 13:45
Nazım Bilaloğlu tutuksuz yargılanacak
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Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkenenviri ve Kokain Tasarrufu suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis,  26.05.2021 tarihinde saat 22.15 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Vedat Kaner Sokak Ortaköy Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda Lefkoşa’da sakin Zanlı Nazım Bilaloğlu’nun kullanımında bulunan MS 778 plakalı BMW marka salon aracı ile polislerden kaçmaya çalıştığı esnada Şht. Altay Kamil Sokak yol içerisinde polis aracına hafif şekilde çarpmasına müteakip konu araçta etkisizi hale getirip tutukladıklarını anlattı.

Polis, akabinde zanlının üzerinde ve konu araçta yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 65 miligram kokain türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare zapt edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet veren Yargıç Temay Sağer, yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Nazım Bilaloğlu
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