Narkotikten uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polisekibi tarafından Kaya Palazzo Hotel içerisinde gerçekleştirilen operasyonda zanlı Mert Çizakça Özalan’ın üzerinde uyustrucu madde bulunması üzerine tutuklanmasının ardından konuyla ilgili bağlantısı görülen zanlı Halil Kutruza’da tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlılar Mert Özalan ve Halil Kudruza’nın Girne’de Kaya Palazzo Hotel içerisinde meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Kokain) Verme, Alma ve Tasarruf” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis 25 Haziran 2022 tarihinde saat 00:30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Girne’de Kaya Palazzo Hotel içerisinde zanlı Mert Çizakça ÖZALAN’ın üzerinde yapılan aramada Tasarrufunda 8 ayrı paket halinde şeffaf naylonlara sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak aldındığını ve zanlının suç üst tutuklandığını belirtti. Polis akabinde zanlıdan yapılan sorguda söz konusu uyuşturuc maddeleri aynı gün zanlı Halil Kutruza’dan aldığını beyan etmesi üzerine zanlı Kudruza’nın da tespit edilerek tutuklandığını ve soruşturmanın genişletildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak emare alınan maddelerin analize gönderileceği yapılan beyanlar ve alınan ifadelerin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etapda zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.