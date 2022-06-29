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Narkotikten uyuşturucu operasyonu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polisekibi tarafından bir otel içersinde gerçekleştirilen operasyonda zanlı Mert Çizakça Özalan’ın üzerinde uyustrucu madde bulunması üzerine tutuklanmasının ardından konuyla ilgili bağlantısı görülen ve tutuklanan Halil Kutruza bugün mahkemeye çıkarıldı.

29 Haziran 2022 Çarşamba 00:10
Narkotikten uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı    

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polisekibi tarafından bir otel içersinde  gerçekleştirilen operasyonda zanlı Mert Çizakça Özalan’ın üzerinde uyustrucu madde bulunması üzerine tutuklanmasının ardından konuyla ilgili bağlantısı görülen ve tutuklanan Halil Kutruza bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gürtuna, olayla ilgili bulguları aktardı. Mert Gürtuna, zanlılar Mert Özalan ve Halil Kudruza’nın  Girne’de bir otel içerisinde meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Kokain) Verme,Alma ve Tasarruf” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis 25 Haziran 2022 tarihinde saat 00:30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından  Girne’de Kaya Palazzo Hotel içerisinde zanlı Mert Çizakça ÖZALAN’ın üzerinde yapılan aramada Tasarrufunda 8 ayrı paket halinde şeffaf naylonlara sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak aldındığını ve zanlının suç üst tutuklandığını belirtti. Mert Gürtuna, akabinde zanlıdan yapılan sorguda söz konusu uyuşturuc maddeleri aynı gün zanlıHalil Kutruza’dan aldığını beyan etmesi üzerine zanlı Kudruza’nın da tespit edilerek tutuklandığını ve soruşturmanın genişletildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak emare alınan maddelerin analize gönderildiğini, yapılan beyanlar ve alınan ifadelerin teyit tekzip edileceğini belirterek, incelenecek kamara görüntülerini olduğunu, zanlı Halil Kudruza’nın uyuşturucuya nereden temin ettiğine dair araştırma yapılacağını belirterek, 3 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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