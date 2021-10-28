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Narkotikten toz duman operasyonu!

Toplamda 6 kilo 590 gram uyuşturucu ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi..

28 Ekim 2021 Perşembe 13:45
Narkotikten toz duman operasyonu!

27.10.2021 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kargo şirketine  adına gönderilen ve içerisinde uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilen kargo paketini almaya giden I.R.O.(E-25), Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek alıkonmuştur. Akabinde bahse konu kargo paketi içerisinde yapılan kontrolde yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında “methamfetamin” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde olduğu tespit edilmesi üzerine I.R.O. ve mesele bağlantısı olduğuna inanılan E.C. (E-47) tutuklanmıştır.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında; olayla bağlantısı olduğu tespit edilen L.E.U.(E-35)’nun  Girne’de bulunan iki ayrı ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 1 kilo 690 gram  hintkeneviri (Skunk) ile 2 kilo 650 gram hintkeneviri olmak üzere toplam 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 163410 TL, 150000 Niara, 1345 Euro 750 Sterlin ve 1163 dolar nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan O.K.M.C.(K-35), Y.U.(K-23), U.U.(E-35) ve R.I.(K-36) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Toz Duman Operasyonu
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