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Narkotikten kurye operasyonu

Ercan Havaalanında meydana gelen 5 kilo 200 gram uyuşturucu ithali meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Magret Munenanji Erick Nkhoma, Patrick Ogochukwu Chukwuma, Abbas Abubakar Sharu ve Chinaza Raphael Uchendu bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Mart 2022 Pazartesi 14:53
Narkotikten kurye operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Ercan Havaalanında meydana gelen 5 kilo 200 gram uyuşturucu ithali meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Magret Munenanji Erick Nkhoma, Patrick Ogochukwu Chukwuma, Abbas Abubakar Sharu ve Chinaza Raphael Uchendu bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı Magret Munenanji Erick Nkhoma, ek tutukluluk duruşması sırasında fenalaştı ve ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, 4 zanlının da Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Alma, İthal ve Tasarruf suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 03.03.2022 tarihinde saat 16:00'da, düzenlenen Kurye operasyonunda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından, Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ne giriş yapan Zanlı-1 Magret Munenanji Erick Nkhoma'nın tasarrufunda bulunan siyah renk bavulu içerisinde yapılan aramada; kişisel eşyaları arasında bulunan 3 ayrı poşet içerisindeki kırmızı renk pul biberler arasına gizlenmiş vaziyette bulunan naylon poşet, streç naylon, karbon kağıdı ve koli bantları ile sarılı toplam 6 paket halinde yaklaşık 5 Kilo 200 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınıp, zanlı 1’in suçüstü gereği tutuklandığını söyledi. Polis, aynı gün yapılan soruşturmalarda; zanlı-1'e bahse konu uyuşturucu maddeleri, aranan bir kişinin aracılığı ile konu uyuşturucu maddeyi teslim edeceği, bu işe karşılık olarak da 500 Dolar para aldığının öğrenildiğini anlattı. Polis, polis ekibi tarafından söz konusu uyuşturucu maddeleri teslim almak için Hamitköy’de bir adrese gelen zanlı-2 Patrick Ogochukwu Chukwuma, zanlı-3 Abbas Abubakar Sharu ve zanlı 4 Chinaza Raphael Uchendu’nun tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, aynı gün yapılan soruşturmalarda Zanlı-3 ve Zanlı-4’ün ikametgâhında yapılan aramada kanunsuz bir şey tespit edilmediğini söyledi. Polis, aynı gün Zanlı-2 Patrick Ogochukwu Chukwuma'nın Lefkoşa adresinde 11.25 - 13.05 saatleri arasında, mahkeme emri ile yapılan aramada, Zanlı-2'ye ait yatak odasında bulunan eşya dolabındaki karton ayakkabı kutusu içinde üzerinde içinde satışa hazır vaziyette foil kâğıdına sarılı 14 ayrı paket içinde yaklaşık 8 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirtip, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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