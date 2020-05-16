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Narkotik’ten gece operasyonu

Karşıyaka da narkotik ekiplerinin üzerinde arama yaptığı zanlı Mahmud Mustafa’nın tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutukladığı zanlının evinde yaptığı aramada ise son sitem kenevir yetiştirme odaları ile karşılaştı.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 13:35
Narkotik’ten gece operasyonu
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Karşıyaka da narkotik ekiplerinin üzerinde arama yaptığı zanlı Mahmud Mustafa’nın tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutukladığı zanlının evinde yaptığı aramada ise son sitem kenevir yetiştirme odaları ile karşılaştı. Polisin zanlıdan yaptığı sorguda ise suç ortağı olan Salih Aygın’a ulaşarak onu da tutuklayarak bugün mahkeme huzuruna getirdi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram 15 Mayıs 2020 tarihinde PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Şehit Şerif Rahmi Sokak Karşıyaka - Girne adresinde sakin Mahmud Mustafa’nın üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu eşofmanın sağ cebinde beyaz renk naylon parçası içerisinde yaklaşık 2gr ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yine ayni cebinde küçük beyaz renk kapaklı kutu içerisinde Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis olayın akabinde zanlı Mustafa’nın kalmakta olduğu ikametgâhta 21.00-22.30 saatleri arasında Mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada; ikametgâhın giriş kısmında soldan birinci oda içerisinde 107 ayrı siyah renk plastik saksılara ekili vaziyette boyları 5-10 cm arasında değişen 107 kök Hintkeneviri olduğuna inanılan bitkiler ile bitkilerin ziraatında kullanılan ışık ve havalandırma sistemleri, ikametgâhın soldan ikinci odası içerisinde 28 ayrı siyah renk plastik saksılara ekili vaziyette boyları 10-90 cm arasında değişen 28 kök Hint Keneviri olduğuna inanılan bitkiler ile bitkilerin ziraatında kullanılan ışık ve havalandırma sistemleri, ikametgâhın giriş kısmındaki karşı oda içerisinde ise 27 ayrı siyah renk plastik saksılara ekili ve 7 adet de tohum çimlendirmede kullanılan keçe içerisinde boyları 5-10 cm arasında değişen toplam 34 kök Hint Keneviri olduğuna inanılan bitkiler ile bitkilerin ziraatında kullanılan ışık ve havalandırma sistemleri bulunduğunu söyledi.

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Polis ayrıca ikametgâh içerisinde bulunan muhtelif naylon poşetler içerisindeki yaklaşık yarım kilo ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bitki yaprakları, bir adet hassas terazi ve bitkilerin ziraatında kullanılan muhtelif araç gereç ve gübre mahkemeye aktardı. Polis zanlı Mustafa’ya ait yatak odasında bulunan dolap çekmecesi içerisinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 1 gr ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde de bulunarak emare yapıldığını söyledi.

Polis zanlının sorgulanmasının ardından meselede bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Salih Aygın’ın da tutuklandığını ve ikametgâhında yapılan aramada ise bir miktar Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan toz madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis ayrıca zanlının ikametgâhında kreatin kutusu içerisinde ise kokain olduğu düşünülen ancak henüz nevi me miktarı tespit edilemeyen beyaz toz madde bulunduğunu ve emare yapıldığını belirtti. Polis memuru Ahmet Bayram mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mahmud MustafaSalih AygınUyuşturucuHintkeneviri
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