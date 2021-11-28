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Narkotikten büyük operasyon!
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Narkotikten büyük operasyon!

Toplam 9 kişi tutuklandı..

28 Kasım 2021 Pazar 10:56
Narkotikten büyük operasyon!

27.11.2021 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, Yenikent - Gönyeli’de iki ayrı ikametgahta yapılan aramada; satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde, yaklaşık 1 Kilo 395 gr ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 100 gr ağırlığında Methamphetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 689 adeti bütün, 320 adeti yarım, 110 adeti kırık parçalar halinde MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar ile yaklaşık 17 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan toz madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır.

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Operasyon kapsamında meselede zanlı olarak görülen S.Ö.(K-17), Y.G.E.(K-65), A.N.Y.B.(E-18), M.Y.(E-40), İ.Ö.(E-45), M.K.(E-36) ve M.S.(E-40) tutuklanmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada, 24.11.2021 tarihinde, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde bir tabela altına gizlenmiş vaziyette bulunan MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1231 adet hapların ise söz konusu yere S.Ö.(K-17) ve M.S.(E-40) tarafından bırakıldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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