Narkotikten başarılı operasyon

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da posta yolu ile kendisine uyuşturucu madde geldiği tespit edilen zanlı Rami Hammami tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. İkametgahında yapılan aramada da uyuşturucu ele geçirilen zanlı soruşturmanın seyri gereği 3 gün tutuklu kalacak.

ZARF İÇERİSİNDE GÖNDERİLMİŞ

9 Ağustos tarihinde, Lefkoşa Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, Rami Hammami’ye gönderilen bir zarf içerisinde 103 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap tespit edildi. Üzerinde “Red Bull” yazılı pembe renkli haplar emare olarak alındı.

EL BOMBASI MOTİFLİ HAPLAR

15 Ağustos tarihinde ise polis ekiplerince Rami Hammami’nin ikametgahında arama yapıldı. Yapılan aramada bir naylon içerisine konulmuş uyuşturucu olduğuna inanılan 23 adet el bombası motifli hap, 18 adet qp motifli hap ve 5 gram ağırlığında metamfetamin bulundu.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Gönüllü olarak ifade veren zanlı posta yolu ile yurtdışından uyuşturucu madde ve hapları getirttiğini itiraf etti. Polis memuru Mehmet Sevinç mahkemeden tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlın 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.