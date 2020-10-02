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Narkotikten başarılı operasyon

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından dün akşam Boğazköy’de düzenlenen operasyonda 280 gram hintkeneviri, 180 gram da bonzai ele geçirildi. Suçla bağlantılı

02 Ekim 2020 Cuma 21:47
Narkotikten başarılı operasyon
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından dün akşam Boğazköy’de düzenlenen operasyonda 280 gram hintkeneviri, 180 gram da bonzai ele geçirildi. Suçla bağlantılı

S.O.A.(E-38) isimli zanlı tutuklandı. Zanlı bugün mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 1 Ekim saat 19.30 sıralarında aldıkları ihbar üzerine Boğazköy’de pusuya yattıklarını söyledi. Polis, S.O.A.’nın bir şahıs tarafından yol kenarına bırakılan 280 gram hintkeneviri  ve 180 gram  sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi, almak için araç ile olay yerine geldiği esnada tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının aracında da arama yapıldığını, 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara ve içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, 3 gün süre ile tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuBoğazköy
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