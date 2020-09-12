Narkotikten başarılı operasyon

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Ortaköy’de bir parkta bulunan ağaç altına şüpheli şahısların çanta bıraktığı ihbarını alan Narkotik polisi yaptıkları operasyonda çantayı almaya gelen ve eline alması üzerine suçüstü tutuklanan zanlı Sheriff Mukhtar Kadı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı polise gelen bir ihbarda Lefkoşa Ortaköy’de bir ağaç altına şüpheli şahsıların bir çanta sakladıklarının öğrenildiğini söyledi. Polis olay yerine gelen polis ekiplerinin söz konusu çantanın bulunduğu konuma yakın bir pusu görevi yaptığını ve huzurda bulunan zanlı Sheriff Mukhtar Kadı’nın 11 Eylül 2020 tarihinde saat 22.45’de söz konusu çantayı almak için bir araç tarafından bırakıldığını ve çantayı gizlendiği yerden aldığı sırada suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis çanta içerisinde yapılan aramada içerisinde yaklaşık 20 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca olay yerine çantayı gizleyenler ile zanlıyı olay yerine bırakan kişi veya kişilerin halen daha aranmakta olduğunu belirterek soruşturma maksatlı zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı müvekkilinin gönüllü ifadesinin zorla alındığı iddiasında bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilip avukatı ile görüşme yapmasına imkân tanınmasına emir verdi.