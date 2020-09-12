banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
466.279
DOLAR
7.4625
STERLİN
9.5669
EURO
8.8348
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
Çözüm kartı düştü
Çözüm kartı düştü
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Hastaların taşınması meselesi
Hastaların taşınması meselesi
banner364

Narkotikten başarılı operasyon

Lefkoşa Ortaköy’de bir parkta bulunan ağaç altına şüpheli şahısların çanta bıraktığı ihbarını alan Narkotik polisi yaptıkları operasyonda çantayı almaya gelen ve eline alması üzerine suçüstü tutuklanan zanlı Sheriff Mukhtar Kadı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 11:39
Narkotikten başarılı operasyon
banner337
banner351

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Ortaköy’de bir parkta bulunan ağaç altına şüpheli şahısların çanta bıraktığı ihbarını alan Narkotik polisi yaptıkları operasyonda çantayı almaya gelen ve eline alması üzerine suçüstü tutuklanan zanlı Sheriff Mukhtar Kadı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı polise gelen bir ihbarda Lefkoşa Ortaköy’de bir ağaç altına şüpheli şahsıların bir çanta sakladıklarının öğrenildiğini söyledi. Polis olay yerine gelen polis ekiplerinin söz konusu çantanın bulunduğu konuma yakın bir pusu görevi yaptığını ve huzurda bulunan zanlı Sheriff Mukhtar Kadı’nın 11 Eylül 2020 tarihinde saat 22.45’de söz konusu çantayı almak için bir araç tarafından bırakıldığını ve çantayı gizlendiği yerden aldığı sırada suçüstü tutuklandığını söyledi.

banner341

Polis çanta içerisinde yapılan aramada içerisinde yaklaşık 20 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca olay yerine çantayı gizleyenler ile zanlıyı olay yerine bırakan kişi veya kişilerin halen daha aranmakta olduğunu belirterek soruşturma maksatlı zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı müvekkilinin gönüllü ifadesinin zorla alındığı iddiasında bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilip avukatı ile görüşme yapmasına imkân tanınmasına emir verdi.

banner360
Son Güncelleme: 12.09.2020 12:10
Anahtar Kelimeler:
Sheriff Mukhtar KadıUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamitköy'de kız çocuğuna tecavüz iddiası
Hamitköy'de kız çocuğuna tecavüz iddiası
Kumyalı’da harup hırsızlığı
Kumyalı’da harup hırsızlığı
Kasadan 700 TL çaldı, tutuklandı
Kasadan 700 TL çaldı, tutuklandı
Karaoğlanoğlu’nda market çalışanı tutuklandı
Karaoğlanoğlu’nda market çalışanı tutuklandı
Girne'de uyuşturucu tasarrufundan 2 kişi tutuklandı
Girne'de uyuşturucu tasarrufundan 2 kişi tutuklandı
Uyuşturucudan 3 tutuklu
Uyuşturucudan 3 tutuklu
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu ticareti iddiasıyla tutuklanmıştı
Uyuşturucu ticareti iddiasıyla tutuklanmıştı
Uyuşturucu madde zanlısı 3 kişi davaları görüşülünceye kadar teminata bağlandı
Uyuşturucu madde zanlısı 3 kişi davaları görüşülünceye kadar teminata bağlandı
Liman içerisindeki hurda araçtan yük taşıma aparatı çaldı
Liman içerisindeki hurda araçtan yük taşıma aparatı çaldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim