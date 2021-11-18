Narkotik'ten bir taşla iki kuş!

17.11.2021 tarihinde, Karaoğlanoğlu-Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından P.A.U.(K-27)’nun ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 3 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 gr ağırlığında hintkeneviri (Skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 2,300 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen N.S.N.(E-28)’nin Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 10 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 gr ağırlığında hintkeneviri (Skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 6 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.