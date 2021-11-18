Narkotik'ten bir taşla iki kuş!

Yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen N.S.N.(E-28)’nin Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 10 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 gr ağırlığında hintkeneviri (Skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 6 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
18 Kasım 2021 Perşembe 09:51
17.11.2021 tarihinde, Karaoğlanoğlu-Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından P.A.U.(K-27)’nun ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 3 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 gr ağırlığında hintkeneviri (Skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 2,300 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır.