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Narkotik şubesi, zanlılardan kokain alan kişiyi tespit edip tutukladı!

Gazimağusa’da bir eğlence merkezinde eğlendikten sonra dönüş yolunda trafik denetimine takılan araç içerisinde bulunan 2’si erkek 2’si kadın 4 kişiden B.N.K isimli kadının polisten korkması sonucu arkadaşının tasarrufunda bulunan yaklaşık 7 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeyi alıp yutması sonucu komaya girmişti. B.N.K isimli genç kız halen Gazimağusa Devlet hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatta kalma mücadelesi verirken araçta bulunan A.Y, S.O ve C.T isimli arkadaşları tutuklanmış olup halen poliste tutuklu bulunmaktadır.

27 Eylül 2020 Pazar 14:16
Narkotik şubesi, zanlılardan kokain alan kişiyi tespit edip tutukladı!
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Mağusa Haber Ajansı

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğünde görev yapan polislerin sürdürdüğü soruşturma kapsamında eğlence merkezinin kamera görüntülerinden yapılan incelemede, şu anda kokain suçlamasıyla poliste tutuklu bulunan zanlılar arasında bulunan A.Y’den bir miktar kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde aldığı belirlenen Lefkoşa sakini Hasan Madi (E-30) 26.9.20 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 27.9.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde kanunsuz kokain alma ve tasarruf suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser ilk tanık olarak meselenin tahkikatını yürüten PÇ Necip Samancı’yı tanık olarak dinletti. PÇ Samancı yemin altında şahadet vermek suretiyle olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. 18.9.20 tarihinde A.Y, S.O, C.T ve B.N.K dan oluşan 4 arkadaşın Gazimağusa’da bir eğlence merkezinde alkol alıp eğlendiklerini, dönüş yolunda trafik polisinin evrak kontrolü için aracı durdurması nedeniyle korkuya kapılan B.N.K isimli kadının,  yanındaki arkadaşı A.Y’den aldığı yaklaşık 7 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yutması sonucu komaya girdiğini söyleyen PÇ Samancı, B.N.K’nın halen Gazimağusa devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü söyledi.

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Diğer 3 zanlının tutuklandığını ve halen poliste tutuklu olduklarına dikkat çeken tanık polis, sürdürülen soruşturma kapsamında zanlıların olay akşamı gittikleri eğlence mekânının kamera görüntülerinin incelenmeye alındığını belirtti. 25.9.20 tarihindeki incelemede olay akşamı saat 23.00 raddelerinde eğlence mekânındaki diğer meselede zanlı bulunan kişilerin masasına yabancı bir şahsın geldiği, önce C.T ve sonra A.Y isimli şahısların yanına giderek masa altından bir şeyler verdiği, akabinde yabancı şahsın A.Y ve B.N.K ile birlikte tuvalete gittiğine dikkat çeken PÇ Samancı, geri dönüşte ise yabancı şahsın eğlence merkezinden ayrıldığının görüldüğünü söyledi.

Zanlı Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı. Uyuşturucu maddeyi 450 TL’ye aldığını itiraf etti.

 İnceleme sonucu şüpheli şahsın Lefkoşa sakini Hasan Madi olduğu belirlenmesi üzerine 26.9.20 tarihinde adı edilenin Lefkoşa’da ikametgâhında arama yapıldığını, uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan 2 adet şeffaf naylon parçası, sigara izmariti, küllük ve cam bir tabağın emare olarak alındığına vurgu yapan PÇ Samancı bunlarla ilgili sorgulanan zanlının “içlerinde uyuşturucu vardır” dediğini ve tutuklandığını belirtti.

Zanlının Lefkoşa polis müdürlüğü narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesinde gönüllü bir ifade verdiğini, 18.9.20 tarihinde A.Y ile telefonda görüştükten sonra Gazimağusa’daki eğlence mekânına giderek 450 TL karşılığında bir miktar kokain türü uyuşturucu madde aldığına dair itirafta bulunduğuna vurgu yapan PÇ Samancı, Lefkoşa’da bulunan emareler ile ilgili Lefkoşa narkotik şube tarafından soruşturma başlatıldığını ve emarelerin Devlet kimya laboratuvarı ile PGM Foto-Parmak izi şubesine incelenmeye gönderileceğini söyledi.

Bu meselenin yeni olduğunu, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz yapılmadığını, alınacak ifadeler yanında kamera görüntüleri ile ilgili incelemenin devam etiğini ve emarelerle ilgili herhangi bir rapor temin edilemediğine dikkat çeken tanık polis bu meseleye bağlı diğer meselenin de tahkikatının devam etmek olduğuna değindikten sonra zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Tutku Candaş, ağır ceza kapsamına giren suç olması yanında bağlantılı olduğu başka bir tahkikatın da bulunduğuna dikkat çektikten sonra polisin tahkikatını salimen yürütebilmesi bakımından zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi

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Anahtar Kelimeler:
Gazimagusa
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