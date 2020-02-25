Narkotik köpeği geçit vermedi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken tasarrufunda uyuşturucu bulunan zanlı Engin Önen tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Özkırdar, zanlı Engin Önen’in 24 Şubat 2020 tarihinde saat 10.35’te Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada narkotik köpeğinin üzerine tepki vermesiyle tasarrufunda iki gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı. Özkırdar, zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın henüz sonuçlanmadığını belirterek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.