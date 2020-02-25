banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115157
ALTIN
325.915
DOLAR
6.1426
STERLİN
7.9673
EURO
6.6574
TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞM(ALI)UYOR
TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞM(ALI)UYOR
Kudret Özersay
Kudret Özersay
Çocukları bari rahat bırakın!
Çocukları bari rahat bırakın!
Coronavirus Kriz İle Suni Gündem Oluşturmak
Coronavirus Kriz İle Suni Gündem...

Narkotik köpeği geçit vermedi

Ülkemize Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken tasarrufunda uyuşturucu bulunan zanlı Engin Önen tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Narkotik köpeği geçit vermedi

Ülkemize Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken tasarrufunda uyuşturucu bulunan zanlı Engin Önen tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Şubat 2020 Salı 14:54
Narkotik köpeği geçit vermedi
banner337

Evrim Kamalı

banner317
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken tasarrufunda uyuşturucu bulunan zanlı Engin Önen tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Özkırdar, zanlı Engin Önen’in 24 Şubat 2020 tarihinde saat 10.35’te Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada narkotik köpeğinin üzerine tepki vermesiyle tasarrufunda iki gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı. Özkırdar, zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın henüz sonuçlanmadığını belirterek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner335
Anahtar Kelimeler:
Ercan HavaalanıEngin ÖnenUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlıları 3 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlıları 3 gün daha tutuklu
Ercan'da uyuşturucu!
Ercan'da uyuşturucu!
Yüklü miktarda parayla çıkış yapmak istedi
Yüklü miktarda parayla çıkış yapmak istedi
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Almohazy tutuksuz yargılanacak
Almohazy tutuksuz yargılanacak
Dıalo 8 gün daha tutuklu kalacak
Dıalo 8 gün daha tutuklu kalacak
Karamez tutuksuz yargılanacak
Karamez tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Eşine şiddet uygulayan doktor cezaevinde
Eşine şiddet uygulayan doktor cezaevinde
Lapta’da taciz iddiası
Lapta’da taciz iddiası

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim