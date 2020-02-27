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Narkotik köpeği geçit vermedi

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Erdoğan Aslanyürek bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Narkotik köpeği geçit vermedi

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Erdoğan Aslanyürek bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Şubat 2020 Perşembe 16:11
Narkotik köpeği geçit vermedi
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Erdoğan Aslanyürek bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, zanlı Erdoğan Aslanyürek’in 26 Şubat 2020 tarihinde saat 13.20’de Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada narkotik köpeğinin üzerine tepki vermesiyle tasarrufunda iki gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı. Özder, zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın henüz sonuçlanmadığını belirterek zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ercan HavaalanıUyuşturucuErdoğan Aslanyürek
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