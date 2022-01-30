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Narkotik göz açtırmıyor

30 Ocak 2022 Pazar 09:47
Narkotik göz açtırmıyor

Dün saat  18:00 sıralarında, Gazimağusa' da Aşık Veysel Sokak üzerinde yaya olarak yürütmekte olan A.M.A.A.(E-28)’nın şüpheli hareketleri üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak almıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Yine dün saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa'da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.A.(E-22)’nın üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak almıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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