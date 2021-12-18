banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Koronavirüse iki can daha!
Koronavirüse 2 can daha!
Kendi testini kendin yap!
Kendi testini kendin yap!
Alkollü sürücü yayaya çarptı
Alkollü sürücü yayaya çarptı
UBP'de neler oluyor?
UBP'de neler oluyor?
banner404
Flaş Haber
Koronavirüse iki can daha!
Kapat

Narkotik göz açtırmıyor

2'si Gazimağusa'da, 1'i Dikmen'de olmak üzere narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda toplam 3 kişi tutuklandı..

18 Aralık 2021 Cumartesi 10:14
Narkotik göz açtırmıyor

1.    17.12.2021 tarihinde, Gazimağusa Limanında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, bir yük gemisi ile limana gelen A.E.(E-48)’nın kullanımında bulunan tır araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

banner341

2.    17.12.2021 tarihinde, Gazimağusa’da, A.M.Z.S.A.H.(E-24)’nın üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından yapılan aramada; yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 


3.    17.12.2021 tarihinde, Dikmen’de, A.A.J.A.(E-26)’nın kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara ile bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Sirkat edilen para miktarı 101,110 TL ve 2,400 dolar’a yükseldi
Sirkat edilen para miktarı 101,110 TL ve 2,400 dolar’a yükseldi
Hırsızlık yapan şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu
Hırsızlık yapan şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu
Uyuşturucu madde zanlısının tutukluluğu 5 gün uzatıldı
Uyuşturucu madde zanlısının tutukluluğu 5 gün uzatıldı
Enver Bahçeciler tutuklu kalacak
Enver Bahçeciler tutuklu kalacak
Tavuklarına zarar veriyor diye köpeği vurdu!
Tavuklarına zarar veriyor diye köpeği vurdu!
Lokmacı Sınır Kapısında uyuşturucuyla yakalandı
Lokmacı Sınır Kapısında uyuşturucuyla yakalandı
Yusuf Kaplan ve zanlı Hasan Paylaşmaz tutuksuz yargılanacak
Yusuf Kaplan ve zanlı Hasan Paylaşmaz tutuksuz yargılanacak
Sahte evrak düzenlemekten tutuklanan memurlar 7 gün tutuklu kalacak!
Sahte evrak düzenlemekten tutuklanan memurlar 7 gün tutuklu kalacak!
Polisten haberler
Polisten haberler

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim