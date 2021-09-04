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Narkotik göz açtırmıyor

2 kişi tutuklandı..

04 Eylül 2021 Cumartesi 11:48
Narkotik göz açtırmıyor

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03.09.2021 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Taşkent - Haspolat yolu üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; S.Y.(E-31)’nin tasarrufunda yaklaşık 26 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas tartı bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.G.(E-35) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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