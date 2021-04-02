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Narkotik göz açtırmıyor

Girne ve Lapta'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 2 kişi tutuklandı..

02 Nisan 2021 Cuma 10:50
Narkotik göz açtırmıyor
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1. 01.04.2021 tarihinde, Girne’de Mersin Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince şüpheli vaziyette görülen A.G.(E-41)’nin  üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

Ayni gün bahse konu şahsın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 01.04.2021 tarihinde, saat 20.00 sıralarında Lapta’da I.V.N. (E-29)’nin kalmakta olduğu  ikametgahda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada  yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve 10 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Kktc NarkotikGirne UyuşturucuLapta Uyuşturucu
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