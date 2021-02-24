banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ak koyun kara koyun ortaya çıkmalı
Ak koyun kara koyun ortaya...
Kahraman olmak bu kadar mı kolay!
Kahraman olmak bu kadar mı...
Başlıksız
Başlıksız
Tıp-İş başkanı espri mi yapıyor?
Tıp-İş başkanı espri mi yapıyor?
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 16 yeni vaka
Kapat

Narkotik göz açtırmıyor

Dün gerçekleştirilen 2 ayrı operasyon sonucu 2 kişi kişi tutuklandı..

24 Şubat 2021 Çarşamba 10:15
Narkotik göz açtırmıyor
banner337
banner351

banner341
Dün saat 18:00 sıralarında, Hamitköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Ö.Y.(E-38)’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile tütün ile karışık yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yüne dün Lefkoşa'da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, B.H.P.(E-20)’nin tasarrufunda yaklaşık 6 gram ağırlığına hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa UyuşturucuHamitköy Uyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 kişiye yasal işlem!
23 kişiye yasal işlem!
Gazimağusa'da ani ölüm
Gazimağusa'da ani ölüm
Polisiye olaylar
Polisiye olaylar
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
7 kişi hakkında yasal işlem
7 kişi hakkında yasal işlem
Araç sürücüsü Ertuğrul Çelebi tutuklandı
Araç sürücüsü Ertuğrul Çelebi tutuklandı
Polis haberleri
Polis haberleri
40 kişi hakkında yasal işlem!
40 kişi hakkında yasal işlem!
Güzelyurt’ta kanunsuz eski eser tasarrufu
Güzelyurt’ta kanunsuz eski eser tasarrufu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim