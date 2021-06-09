Nargile takımı savurmak suretiyle Ö.K’nin burun kemiğinin kırılmasına neden oldu

05.06.21 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Gazimağusa’da Zagato isimli eğlence mekânında meydana gelen ve 7 kişinin karıştığı kavga esnasında iş yeri içerisindeki bir masa üzerindeki nargile takımını kasten ve kanunsuz olarak savurması sonucu Girne’de sakin Ö.K’ın yüzüne vurup burun kemiğinin kırılarak vahim bedensel zarara uğramasına neden olan Gazimağusa sakini Mustafa Ceremeci ayni akşam tutuklandı.

Zanlı bugün vahim bedensel zarar suçlamasıyla çıkarıldığı Gazimağusa kaza mahkemesinde ileride görüle ek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede şahadet veren polis memuru Şükrü Hafız, 05.06.21 akşamı Zagato isimli eğlence mekânında meydana gelen kavga olayı esnasında zanlının bir masa üzerinden alıp savurduğu nargile takımının müştekinin yüzüne isabet etmesi sonucu yüzünden yaralandığını ve burun kemiğinde kırık oluştuğunu söyledi.

Zanlının ayni akşam tutuklandığını belirten tanık polis, müştekinin zanlıdan şikayetçi olmadığını belirttikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin 75 bin TL meblağında şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)