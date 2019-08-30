Naim cinayeti zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Mart ayında meydana gelen soygun ve cinayet olayı ile ilgili olarak aran ve Güney Kıbrıs’a kaçan zanlı İmran Ashan Güney de tutuklanarak bugün Kuzey'e iade edildi. Zanlı bugün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, 13 Mart tarihinde Lefkoşa’da Gökhan Naim’in öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aranan zanlı İmran Ashan’ın dün KKTC’ye aide edildiğini ve daha önceden aleyhinde temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. İneci, zanlının cinayetle bağının araştırıldığını belirterek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı verilen İmran Arshan, herhangi bir şey söylemedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.