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Muzaffer Girgin tutuklu yargılanacak

12.12.20 tarihinde Yeni Boğaziçi bölgesinde, Salamis ormanı yakınlarında Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 5 gr ağırlığında madde bulunduran Muzaffer Girgin suçüstü hali gereği tutuklanmış ve 13.12.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

16 Aralık 2020 Çarşamba 15:50
Muzaffer Girgin tutuklu yargılanacak
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Zanlı 16.12.20 tarihinde, kanunuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 45 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, ilk tanık olarak PM Mustafa Kavaz’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Kavaz yemin altında verdiği şahadette, 12.12.20 tarihinde saat 14.30 raddelerinde, alınan bilgi ışığında Yeni Boğaziçi bölgesi Salamis ormanı yakınlarında zanlının yaya olarak tespit edildiğini söyledi.

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POLİSİ GÖREN ZANLI KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polisi görmesi üzerine Salamis ormanına doğru kaçmaya çalışan zanlının kısa sürede yakalanarak alıkonduğunu belirten PM Kavaz, yapılan üst yoklamasında giymekte olduğu çorabın içerisine gizlenmiş sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Kanunsuz Hint keneviri tasarrufu suçlamasıyla zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini ve kabul ederim yönünde beyanda bulunduğunu söyleyen PM Kavaz, KKTC vatandaşı olan zanlının benzeri pek çok sabıkası olduğunu, birçok kez hapis cezası aldığı, halen benzeri suçlardan askıda meseleleri olduğu ve aleyhindeki derdest emirlerini tebliğ için arandığı zaman uzun süre içerisinde tespit edilebildiğine dikkat çektikten sonra davası görüşülünceye değin zanlının merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, benzeri birçok sabıkası yanında askıda olan benzeri suçları olan ve zanlıya tebliğ sıkıntısı yaşanmasını da dikkate alındıktan sonra zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 45 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muzaffer Girgin
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