Mutfak masraflarına katılmayan ev arkadaşını bıçakladı

26.01.21 tarihinde Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde, mutfak masrafına katılmadığı gerekçesiyle tartıştığı ev arkadaşı E.C.B’yi tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile omuzundan yaralayan Arnold Che Numbord (E-28) şikâyet üzerine ayni gün tutuklandı.

Zanlı bugün 21.01.21 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak bir ay süre ile merkezi cezaevine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar polis memuru Mahir Türe’yi şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Türe yemin altında verdiği şahadette, 26.01.21 tarihinde Gazimağusa’da, İsmet İnönü bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 10 numaralı dairesinde ikamet eden zanlının kendisine mutfak masrafları için para vermemesi nedeniyle tartıştığı ev arkadaşı E.C.B’yi tasarrufunda bulundurduğu ağız uzunluğu 17 cm olan bir bıçak ile sağ omuz arka kısmına bir kez sokmak suretiyle yaraladığını söyledi.

Müştekinin ayni gün Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne giderek ilk tedavisini müteakip taburcu olduğunu belirten tanık polis, zanlının da ayni gün tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlının gönüllü ifade vermek süetiyle suçunu itiraf ettiğini, emare bıçak ile zanlının giymekte olduğu üzerinde kan izleri bulunan Tişörtünün emare alındığını belirten tanık polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının muhaceret işlemlerini başlatmasına rağmen devam ettirmeyip 30.09.2020 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Zanlının tahkikata etki etme kısmının tamamlandığına dikkat çeken tanık polis, KKTC’ de izinsiz ikamet etmesi nedeniyle ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda bir Ay’ı geçmemek kaydıyla merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi.(MHA)