Müşterilerden aldığı paraları iş yerine teslim etmedi!

21-22.08.2020 tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir mobilya şirketinde çalışmakta olan M.Ş.(E-43)’nin, müşterilerden teslim edilen sipariş mallara karşılık almış olduğu 6370 TL nakit parayı iş yeri sahibine teslim etmeyip çaldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.