Müşterilerden aldığı paraları iş yerine teslim etmedi!
M.Ş.(E-43) tutuklandı..
Müşterilerden aldığı paraları iş yerine teslim etmedi!
M.Ş.(E-43) tutuklandı..
27 Ağustos 2020 Perşembe 12:40
21-22.08.2020 tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir mobilya şirketinde çalışmakta olan M.Ş.(E-43)’nin, müşterilerden teslim edilen sipariş mallara karşılık almış olduğu 6370 TL nakit parayı iş yeri sahibine teslim etmeyip çaldığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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