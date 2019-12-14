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Müşteriden yanlış sipariş alan arkadaşının burun kemiğini kırdı

Müşteriden yanlış sipariş alan arkadaşının burun kemiğini kırdı

14 Aralık 2019 Cumartesi 17:55
Müşteriden yanlış sipariş alan arkadaşının burun kemiğini kırdı

13.12.2019 tarihinde Gazimağusa’da İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde garson olarak çalışan Orhan Taşcı (E-25), müşteriden yanlış sipariş aldığı gerekçesiyle aynı iş yerinde çalışan Gazimağusa sakini Seyit Ahmet Eraslan’ ın yüzüne kafa atmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına neden olduğundan şikâyet üzerine ayni gün tutuklandı.

Zanlı bugün 14.12.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde ek tutukluluk talebiyle yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına yemin altında şahadet veren tahkikat memuru Cihat Doğan olayın olguları ile ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Doğan şahadetinde, 13.12.19 akşamı saat 20.40 raddelerinde bir iş yerinde garson olarak çalışan zanlının müşteriden yanlış sipariş aldığı gerekçesiyle ayni iş yerinde çalışan Seyit Ahmet Eraslan’a kafa atmak suretiyle ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılarak vahim bedensel zarara uğramasına neden olduğunu aktardı.

Şikâyet doğrultusunda aleyhinde derdest emri temin edilen zanlının aynı gün tutuklandığına değinen Doğan, zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti.

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Meselenin yeni olması nedeniyle gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında kamera kayıtlarının inceleneceğine ve ifadeler alınacağına değinen Doğan, eşinin KKTC vatandaşı olması nedeniyle KKTC’ de oturma izniyle bulunan zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
DarpKavga
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