Müşteriden aldığı parayı cebe attı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne'de meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammed Kuş bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Varol olayla ilgili bulguları aktardı. Varol 2021 yılı şubat ve mart ayı içinde Alsancak’ta faaliyet gösteren bir restoranda çalışan zanlı Muhammed Kuş'un müşterilerden temin ettiği 3.197 TL nakit parayı restoran muhasebesine teslim etmeyerek çaldığının tespit edildiği ve yapılan şikayet üzerine aranan kişi olarak belirlendiğini söyledi. Polis zanlının dün polise gelerek teslim olduğunu bu bağlamda tutuklanmasının ardından ifade verdiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru İbrahim Varol zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, çalışma izninin nisan ayı 2021 tarihinde bittiğini, ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.