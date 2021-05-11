banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
6 bin yüreğe en büyük engel “onlar”
6 bin yüreğe en büyük...
Grevin de bir adabı olmalı!
Grevin de bir adabı olmalı!
Gancelliler değişince…
Gancelliler değişince…
Bu da neyin nesiydi şimdi?
Bu da neyin nesiydi şimdi?
banner376

Müstahdemi olduğu restoranda zimmetine para geçirdi, tutuklandı

11 Mayıs 2021 Salı 21:17
Müstahdemi olduğu restoranda zimmetine para geçirdi, tutuklandı
banner337

27.11.2020 – 01.12.2020 tarihleri arasında Gazimağusa’da bir üniversitenin restoran bölümünde asistan olarak görev yaptığı esnada müşteriye satılan yemekler karşılığında fatura kesmeyip 895 T.L parayı sirkat edip tasarrufuna geçiren Ergun Bayramlı, 10.05.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 11.05.21 tarihinde müstahdem tarafından sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

banner341
İddia makamı adına mahkemede şahadet veren polis memuru Hasan Derman yemin altında verdiği şahadette, zanlının 27.11.20 – 01.12.20 tarihleri arasında çalışmakta olduğu bir üniversitenin restoran bölümünde satışını yaptığı yemekler karşılığında müşteriye fatura vermemek suretiyle 895 T.L parayı kasaya yatırmadığını ve sirkat ettiğini söyledi.

Olayın 13.04.21 tarihinde polise rapor edildiğine değinen tanık polis, aranmakta olan zanlının 10.05.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Tahkikatın devam etmekte olduğunu, alınması gereken ifadeler yanında kamera görüntülerinin inceleneceğine dikkat çeken tanık polis, bugün itibarıyla zanlının ikametgahında arama yapılacağını belirttikten sonra zanlı aleyhine 1 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ergun BayramlıGazimagusa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahkeme emrine riayetsizlikten aranan iş insanı tutuklandı
Mahkeme emrine riayetsizlikten aranan iş insanı tutuklandı
Geceleyin ev açma ve sirkat sanıklarına 5’er yıl hapis
Geceleyin ev açma ve sirkat sanıklarına 5’er yıl hapis
İhmalkarlık gösterdiği tespit edilen zanlılar teminata bağlandı
İhmalkarlık gösterdiği tespit edilen zanlılar teminata bağlandı
Uyuşturucuya 6 ay hapislik
Uyuşturucuya 6 ay hapislik
Hapis cezası verildi
Hapis cezası verildi
Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak!
Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak!
5 kişi hakkında yasal işlem!
5 kişi hakkında yasal işlem!
Güzelyurt-Kalkanlı anayolunda yangın
Güzelyurt-Kalkanlı anayolunda yangın
Bostancı'da izinsiz kazı!
Bostancı'da izinsiz kazı!
İnşaat alanında tedbirsizlik ağır yaralanmayla sonuçlandı!
İnşaat alanında tedbirsizlik ağır yaralanmayla sonuçlandı!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim