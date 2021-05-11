Müstahdemi olduğu restoranda zimmetine para geçirdi, tutuklandı

27.11.2020 – 01.12.2020 tarihleri arasında Gazimağusa’da bir üniversitenin restoran bölümünde asistan olarak görev yaptığı esnada müşteriye satılan yemekler karşılığında fatura kesmeyip 895 T.L parayı sirkat edip tasarrufuna geçiren Ergun Bayramlı, 10.05.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 11.05.21 tarihinde müstahdem tarafından sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede şahadet veren polis memuru Hasan Derman yemin altında verdiği şahadette, zanlının 27.11.20 – 01.12.20 tarihleri arasında çalışmakta olduğu bir üniversitenin restoran bölümünde satışını yaptığı yemekler karşılığında müşteriye fatura vermemek suretiyle 895 T.L parayı kasaya yatırmadığını ve sirkat ettiğini söyledi.

Olayın 13.04.21 tarihinde polise rapor edildiğine değinen tanık polis, aranmakta olan zanlının 10.05.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Tahkikatın devam etmekte olduğunu, alınması gereken ifadeler yanında kamera görüntülerinin inceleneceğine dikkat çeken tanık polis, bugün itibarıyla zanlının ikametgahında arama yapılacağını belirttikten sonra zanlı aleyhine 1 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)