Müstahdemi olduğu iş yerinden hırsızlık yaptı, tutuklandı!

Zanlı bugün 17.9.20 tarihinde müstahdem tarafından sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yemin altında şehadet veren polis memuru Salih Fidan Ersan olgularla ilgili verdiği bilgide, Ağustos 2020 ay’ ı içerisinde zanlının müstahdemi olduğu Kısmet inşaat isimli iş yerine ait 6 takım demir iskele ayağını sirkat ederek A.Ş isimli şahsa verdiğini söyledi. Zanlının gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu kabul ettiğini belirten tanık polis demir iskele ayaklarının bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlının bundan sonraki tahkikata etki etme olanağı olmadığını belirten tanık polis, KKTC’ de çalışma izniyle bulunan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kişinin 50 bin TL’ lık şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.