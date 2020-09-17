banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
470.516
DOLAR
7.5352
STERLİN
9.7634
EURO
8.8890
Tatar heyecanı, UBP’ye yansırsa...
Tatar heyecanı, UBP’ye yansırsa...
Plastik sandalyede kortizon tedavisi !
Plastik sandalyede kortizon tedavisi !
Bu sektörün torpili kimden!
Bu sektörün torpili kimden!
Otelciler Birliği neyin kafasını yaşıyor
Otelciler Birliği neyin kafasını yaşıyor
banner376

Müstahdemi olduğu iş yerinden hırsızlık yaptı, tutuklandı!

Mağusa Haber Ajansı Yargılanıncaya değin teminata bağlanarak serbest kaldı. 2020 yılı Ağustos ay’ ı içerisinde Gazimağusa’ da Umut Öztimur’ a ait Kısmet İnşaat isimli iş yerinde ustabaşı olarak çalışmakta olan Hakan Kılıç (E-43), iş yerine ait 6 takım demir iskele ayağını sirkat ederek A.Ş isimli şahsa verdiği iddiasıyla şikâyet üzerine 16.9.20 tarihinde polis tarafından tutuklandı.

17 Eylül 2020 Perşembe 16:21
Müstahdemi olduğu iş yerinden hırsızlık yaptı, tutuklandı!
banner337
banner351

Zanlı bugün 17.9.20 tarihinde müstahdem tarafından sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

banner341
Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yemin altında şehadet veren polis memuru Salih Fidan Ersan olgularla ilgili verdiği bilgide, Ağustos 2020 ay’ ı içerisinde zanlının müstahdemi olduğu Kısmet inşaat isimli iş yerine ait 6 takım demir iskele ayağını sirkat ederek A.Ş isimli şahsa verdiğini söyledi. Zanlının gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu kabul ettiğini belirten tanık polis demir iskele ayaklarının bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlının bundan sonraki tahkikata etki etme olanağı olmadığını belirten tanık polis,  KKTC’ de çalışma izniyle bulunan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kişinin 50 bin TL’ lık şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis devriyesini görünce uyuşturucuyu atıp kaçmaya çalıştı
Polis devriyesini görünce uyuşturucuyu atıp kaçmaya çalıştı
Demir İskele Ayaklarını Alan Hırsız Tutuklandı!
Demir İskele Ayaklarını Alan Hırsız Tutuklandı!
Akıncılar Bölgesinde Kaçak!
Akıncılar Bölgesinde Kaçak!
Gökhan Naim cinayetine, 1 gün tutuklama!
Gökhan Naim cinayetine, 1 gün tutuklama!
Zanlı suçunu itiraf etti!
Zanlı suçunu itiraf etti!
Casino'da fiş hırsızlığı
Casino'da fiş hırsızlığı
Gönyeli’yi savaş alanına döndüren Halim, hakim karşısına çıktı
Gönyeli’yi savaş alanına döndüren Halim, hakim karşısına çıktı
İki zanlıya 3 gün daha tutukluluk
İki zanlıya 3 gün daha tutukluluk
Uyuşturucuyu kimden aldığı araştırılacak
Uyuşturucuyu kimden aldığı araştırılacak
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim