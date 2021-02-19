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Müstahdem tarafından sirkat zanlısı tutuksuz yargılanacak

19 Şubat 2021 Cuma 18:00
Müstahdem tarafından sirkat zanlısı tutuksuz yargılanacak
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İncirli köyünde un ürünleri dalında faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan Tayfun Özbek (E-41) isimli şahıs, Haziran 2020-21.02.21 tarihleri arasında iş yeri adına satmış olduğu ürünler karşılığında 3 iş yerinden tahsil ettiği toplam 4300 TL parayı çalışmakta olduğu iş yerine teslim etmeyip sirkat etmesi nedeniyle şikâyet üzerine 15.02.21 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış ve 16.02.21 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde gıyabında yapılan duruşmada hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 19.02.21 tarihinde müstahdem tarafından sirkat suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, PM İbrahim Bulut’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Bulut yemin altında verdiği şahadette, İncirli köyünde faaliyette bulunan bir işyerinde çalışmakta olan zanlının Haziran 2020-21.02.21 tarihleri arasında işyeri adına Aslanköy ve Alsancak’ta 2 iş yeri olmak üzere yapmış olduğu 3 satıştan elde ettiği toplam 4300 TL parayı iş yeri hesabına yatırmadığı konusunda 15.02.21 tarihinde işyeri müdürü A.Ö tarafından polise şikâyette bulunulması üzerine ayni gün zanlının tespit edilerek ayni gün tutuklandığını söyledi.

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Zanlının mesele ile ilgili itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, ikametgahında tespit edilen 4000 TL’nin emare olarak alındığını ve tutuklu kaldığı süre içerisinde 5 ifade temin edildiğine dikkat çeken tanık polis, kamera görüntülerinin de incelenmiş olduğunu belirtti.

Zanlı aleyhindeki şikâyetin halen devam etmekte olduğuna vurgu yapan tanık polis, müstahdem tarafından sirkat suçlamasıyla zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini ve zanlının davasına hitaben kabul yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Zanlının T.C vatandaşı olduğunu ve KKTC’de çalışma izniyle bulunduğuna dikkat çeken tanık polis, tahkikatın tamamlanmış olması nedeniyle ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 6000 TL nakdi teminat yatırması, 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tayfun Özbek
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