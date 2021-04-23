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Müstahdem tarafından hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini

2 kişi tutuklandı..

23 Nisan 2021 Cuma 09:15
Müstahdem tarafından hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini
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2021 yılı Nisan ayı içerisinde, Lapta’da faaliyet gösteren “Bestmar” isimli süpermarkette çalışan K.K. (E-17), arkadaşı H.K.(E-21) ile birlikte marketten 72 şişe viski ve 6 şişe rakıyı çaldıkları tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, yürütülen ileri soruşturmada, marketten çaldıkları 48 şişe viski ile 6 şişe rakıyı Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerine 4200 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir. Çalınan diğer 24 şişe viski zanlıların tasarruflarında bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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Müstahdem Tarafından Hırsızlık Ve Sahtekarlıkla Para TeminiLapta Bestmar
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