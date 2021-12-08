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Müstahdem tarafından hırsızlık

2 kişi tutuklandı..

08 Aralık 2021 Çarşamba 14:30
Müstahdem tarafından hırsızlık

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2021 yılı Eylül – Ekim ayları içerisinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir emlak şirketinde çalışanların kira ücreti olarak kiracılardan tahsil ettikleri toplam 49.200TL ve 900 Dolar nakit parayı şirket hesabına yatırmayarak çaldıkları tespit edilmiştir. 
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucu, meselede zanlı olarak görülen R.M.A.(K-40) ve F.M.İ.(E-22) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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